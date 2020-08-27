محمد بن مسعود - الدمام - "مجاهد": إجمالي الإصابات بلغ 97825 بينهم 68713 متعافيًا أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، عن تسجيل 206 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة. وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 97825 حالة, فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 68713 حالة, مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 5317 حالة. مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-27 أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، عن تسجيل 206 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة. وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 97825 حالة, فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 68713 حالة, مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 5317 حالة. Advertisements 27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 01:47 AM "مجاهد": إجمالي الإصابات بلغ 97825 بينهم 68713 متعافيًا "مجاهد": إجمالي الإصابات بلغ 97825 بينهم 68713 متعافيًا أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، عن تسجيل 206 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة. وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 97825 حالة, فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 68713 حالة, مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 5317 حالة. ، مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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