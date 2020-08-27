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نقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين"، اليوم الأربعاء، أن عددا من العسكريين الأمريكيين أصيبوا في حادث مع القوات الروسية في سوريا.
وذكر المسؤولان أن الإصابات لم تحدث نتيجة أي تبادل لإطلاق النار، وإنما ناجمة عن تصادم.
ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، لم يصدر الجانب الروسي أي تعليق رسمي بشأن الحادث حتى الآن.حادث تصادم القوات الروسية
إصابة جنود أمريكيين في حادث تصادم مع القوات الروسية بسورياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-26
نقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين"، اليوم الأربعاء، أن عددا من العسكريين الأمريكيين أصيبوا في حادث مع القوات الروسية في سوريا.
وذكر المسؤولان أن الإصابات لم تحدث نتيجة أي تبادل لإطلاق النار، وإنما ناجمة عن تصادم.
ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، لم يصدر الجانب الروسي أي تعليق رسمي بشأن الحادث حتى الآن.
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
07:55 PM
موسكو لا تزال تلتزم الصمت حيال الحادث
نقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين"، اليوم الأربعاء، أن عددا من العسكريين الأمريكيين أصيبوا في حادث مع القوات الروسية في سوريا.
وذكر المسؤولان أن الإصابات لم تحدث نتيجة أي تبادل لإطلاق النار، وإنما ناجمة عن تصادم.
ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، لم يصدر الجانب الروسي أي تعليق رسمي بشأن الحادث حتى الآن.
، إصابة جنود أمريكيين في حادث تصادم مع القوات الروسية بسوريا ،
المصدر : الخليج 365
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