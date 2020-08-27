، إصابة جنود أمريكيين في حادث تصادم مع القوات الروسية بسوريا ،

محمد بن مسعود - الدمام - موسكو لا تزال تلتزم الصمت حيال الحادث

نقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين"، اليوم الأربعاء، أن عددا من العسكريين الأمريكيين أصيبوا في حادث مع القوات الروسية في سوريا.

وذكر المسؤولان أن الإصابات لم تحدث نتيجة أي تبادل لإطلاق النار، وإنما ناجمة عن تصادم.

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، لم يصدر الجانب الروسي أي تعليق رسمي بشأن الحادث حتى الآن.حادث تصادم القوات الروسية