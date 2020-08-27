شكرا لمتابعة خبر عن الملك سعود خلال افتتاحه مدرسة بنتها أرامكو في الدمام قبل 66 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): في صورة نادرة ظهر الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- خلال افتتاحه أول مدرسة ابتدائية، بنتها شركة " أرامكو " في الدمام. في صورة نادرة ظهر الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- خلال افتتاحه أول مدرسة ابتدائية، بنتها شركة " أرامكو " في الدمام. والتقطت الصورة عام 1373هـ - 1954م، أثناء قيام الملك بقص شريط افتتاح المدرسة، وحوله عدد من الأطفال.

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