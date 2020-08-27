شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. بائع يرفض ارتداء الكمامة ورد صادم على مواطن طالبه بارتدائها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عفيف (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، بائع في أحد المحال بعفيف، تعمد عدم ارتداء الكمامة، ومخالفة إجراءات الوقاية من فيروس " كورونا المستجد ".

وظهر في الفيديو أحد المواطنين اعترض عليه وهو موثق الفيديو، وبعد نقاش حاد هدده بإبلاغ الشرطة.

ورد البائع بأنه لن يرتدي الكمامة وأنه لا يخاف من الشرطة، قائلا : “ما في خوف ”.