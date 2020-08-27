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‏تعمل ‎#وزارة_التعليم بالتعاون مع سدايا على تقديم خدمات متنوعة؛ لتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة عبر ‎#تطبيق_توكلنا.





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