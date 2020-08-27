في العقد الرابع من العمر..

ألقت شرطة المدينة المنورة القبض على مقيم لجمعه أموالًا بطريقة غير نظامية، وباشرت إجراءاتها النظامية بحقه. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدَّم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال وتعقّب مرتكبيها أسفرت عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر؛ لقيامه بجمع أموال بطريقة غير نظامية، وضبط بحوزته مبلغ مالي حوالي 42252 ريالًا، ومجموعة مستندات يستخدمها في الاحتيال والنصب، بالإضافة إلى 4 أجهزة كمبيوتر و11 جوالًا، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة. اقرأ أيضًا: حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ينقذ مواطنين تعطّل قاربُهما في عرض البحر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بحوزته 42 ألف ريال ومستندات يستخدمها للإيقاع بضحاياه و4 أجهزة كمبيوتر و11 جوالًا.. ضبط مُقيم يجمع أموالًا بالنصب والاحتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.