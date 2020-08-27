تورط بسرقة 312 قاطعًا كهربائيًّا من 10 عدادات.. شرطة مكة تقبض على مقيم يمني

تم اتخاذ الإجراءات النظامية ضده..

أطاحت شرطة مكة المكرمة بمقيم سرق 312 قاطعًا كهربائيًّا بالعاصمة المقدسة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن شرطة العاصمة المقدسة من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، تورط بسرقة (312) قاطعًا كهربائيًّا من (10) عدادات كهربائية في عمارة سكنية تحت الإنشاء بالعاصمة المقدسة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة. اقرأ أيضًا: بحوزته 500 كيلوجرام من الكابلات.. ضبط باكستاني ارتكب جرائم سرقة عدة

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