خلال مهرجان تذوق المانجو.. القنصل العام: باكستان ثاني أكبر مُصدر في المملكة

تم استعراض أصناف مختلفة..
نظمت القنصلية العامة الباكستانية بجدة (مهرجان تذوق المانجو)، مساء اليوم الأربعاء، وذلك في مقر إقامة القنصل العام الباكستاني.
وبهذه المناسبة تم عرض أصناف مختلفة من فاكهة المناجو الباكستاني، مثل السندري، وتشونسا، وأنور راتول، ولانجرا، وقد قام بالتذوق مجموعة واسعة من المدعوين من بينهم شخصيات عربية ودبلوماسيون.
وفي وقت سابق وأثناء ترحيبه بالضيوف، قال القنصل العام خالد مجيد للحضور، إن باكستان هي ثاني أكبر مصدر للمانجو في المملكة العربية السعودية وجميع الجنسيات في المنطقة العربية تحب حلاوة ورائحة المانجو الباكستاني.
ويبدأ موسم المانجو من مايو حتى نهاية أكتوبر، لكن بسبب انتشار فيروس كورونا وتعليق الرحلات الدولية، تم إطلاق المانجو الباكستاني في المنطقة العربية اعتبارًا من يونيو 2020.
وقد عرض أطباق من المانجو المتنوعة بما في ذلك شرائح من المانجو وعصائر المانجو والميلك شيك، والآيس كريم والكعكة بطعم المانجو.
وأعرب المشاركون عن تقديرهم العميق لـ(دبلوماسية المانجو) للقنصلية العامة والجهود المبذولة لتعزيز الصورة الناعمة لباكستان، آملًا أن تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الروابط التجارية بين باكستان والمملكة العربية السعودية.
وكان مستوى المشاركة محدودًا وفقًا للقيود المحلية المرتبطة بالتدابير الاحترازية المتعلقة بـCOVID-19.
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