حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ينقذ مواطنين تعطّل قاربُهما في عرض البحر

أنقذ حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اثنين من المواطنين تعطّل قاربُهما في عرض البحر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدَّم مسفر بن غنّام القريني، أنّ دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة المدينة المنورة تمكّنت، اليوم الأربعاء، من إنقاذ مواطنين تعطّل قاربهما في عرض البحر، وذلك بعد أن تلقّى مركز القيادة والسيطرة اتصالًا هاتفيًّا على هاتف الطوارئ (994) من مالك أحد القوارب بشأنهما.

وأفاد البلاغ بتعطّل قاربه في عرض البحر ويطلب المساعدة في إنقاذه، وعلى الفور وُجِّهت دوريةٌ بحرية للموقع، وقامت بقطر القارب إلى مرسى مركز العزيزية، وعلى متنه مواطنان، وهما بحالة صحية جيدة، وأهاب المتحدث الرسمي بجميع المتنزهين ومرتادي البحر بإتباع إجراءات السلامة، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنيًّا السلامة للجميع.

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