للطلاب والطالبات السعوديين والعرب.. الجامعات الأهلية الجديدة في مصر تبدأ اختبارات القبول.. تعرف على التخصصات وكيفية الالتحاق

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، عن بدء استقبال رغبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة في تنسيق الجامعات الأهلية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي في مصر، شروط وتفاصيل التحاق الطلاب باختبارات القبول للمتقدمين للإلتحاق بالجامعات الأهلية، وفي مقدمتها جامعة الملك سلمان بسيناء .

اختبارات القبول في جامعة الملك سلمان

وأبانت جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في سيناء، أنه تم فتح باب اختبارات القبول للالتحاق بالجامعة في المجالات الآتية :

- مجال اللغات التطبيقية (فرع شرم الشيخ) في علوم الإنسانيات واللغة الإنجليزية والتفكير النقدي؛ حيث يقبل هذا المجال الطلاب الراغبين في التقدم بحد أدنى 55%.

- مجال السياحة والضيافة (فرع شرم الشيخ) في الإنسانيات والإنجليزي والتفكير النقدي؛ حيث يقبل هذا المجال الطلاب الراغبين في التقدم بحد أدنى 55%.

- مجال العلوم الإدارية (فرع رأس سدر) في الإنسانيات والإنجليزي والتفكير النقدي؛ حيث يقبل هذا المجال الطلاب الراغبين في التقدم بحد أدنى 55%.

- مجال العلوم الهندسية (فرع مدينة طور) في اختبار مجمع (كيمياء 25%+ رياضيات 50%+فيزياء 25%) والإنجليزي والتفكير النقدي؛ حيث يقبل هذا المجال الطلاب الراغبين في التقدم بحد أدنى 75%.

- مجال علوم وهندسة الحاسبات (فرع مدينة طور) في اختبار مجمع (كيمياء 25%+ رياضيات 50%+فيزياء 25%) والإنجليزي والتفكير النقدي؛ حيث يقبل هذا المجال الطلاب الراغبين في التقدم بحد أدنى 65%.

- مجال الصناعات التكنولوجية (فرع مدينة طور) في اختبار مجمع (كيمياء 25% + رياضيات 50% + فيزياء 25%) والإنجليزي والتفكير النقدي؛ حيث يقبل هذا المجال الطلاب الراغبين في التقدم بحد أدنى 65%.

- مجال العمارة (فرع شرم الشيخ) في اختبار مجمع (رياضيات 75%+فيزياء 25%) والإنجليزي والتفكير النقدي والقدرات؛ حيث يقبل هذا المجال الطلاب الراغبين في التقدم بحد أدنى 65%.

- مجال الفنون والتصميم (فرع شرم الشيخ) في القدرات والإنجليزي والتفكير النقدي؛ حيث يقبل هذا المجال الطلاب الراغبين في التقدم بحد أدنى 65%.

Advertisements

- مجال العلوم الأساسية (فرع مدينة الطور) في اختبار مجمع (أحياء 20% + كيمياء 30%+ رياضيات 20%+ فيزياء 30%) والإنجليزي والتفكير النقدي؛ حيث يقبل هذا المجال الطلاب الراغبين في التقدم بحد أدنى 65%.

- مجال الزراعات الصحراوية (فرع رأس سدر) في اختبار مجمع (أحياء 20% + كيمياء 30%+ رياضيات 20%+ فيزياء 30%) والإنجليزي والتفكير النقدي؛ حيث يقبل هذا المجال الطلاب الراغبين في التقدم بحد أدنى 55%.

اختبارات القبول في جامعة العلمين

وفي الإطار نفسه، كشفت جامعة العلمين الجديدة غربي مصر، عن أنه تم فتح باب اختبارات القبول للالتحاق بالجامعة في المجالات الآتية :

- مجال الدراسات القانونية الدولية في الإنسانيات والإنجليزي والتفكير النقدي؛ حيث يقبل هذا المجال الطلاب الراغبين في التقدم بحد أدنى 55%.

- مجال الأعمال في الإنسانيات والإنجليزي والتفكير النقدي؛ حيث يقبل هذا المجال الطلاب الراغبين في التقدم بحد أدنى 55%.

- مجال الفنون والتصميم في القدرات والإنجليزي والتفكير النقدي؛ حيث يقبل هذا المجال الطلاب الراغبين في التقدم بحد أدنى 65%.

- مجال العلوم الهندسية في اختبار مجمع (كيمياء 25%+ رياضيات 50% + فيزياء 25%) والإنجليزي والتفكير النقدي؛ حيث يقبل هذا المجال الطلاب الراغبين في التقدم بحد أدنى 75%.

- مجال علوم وهندسة الحاسبات في اختبار مجمع (كيمياء 25%+ رياضيات 50% + فيزياء 25%) والإنجليزي والتفكير النقدي؛ حيث يقبل هذا المجال الطلاب الراغبين في التقدم بحد أدنى 75%.

اقرأ أيضًا :

بالفيديو.. وزارة التعليم تحذر من جرائم ابتزاز ومواقع مشبوهة

بـ 6 خطوات.. تعرَّف على استعادة البيانات في نظام نور للاستفادة من منصة مدرستي