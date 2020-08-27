السعودية اليوم / بلدي بيشة يناقش المشاريع المتعثرة بالمحافظة



أبها 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

استعرض المجلس البلدي ببيشة، خلال جلسته الدورية الـ ٥٣ التي عقدها اليوم في مقر المجلس، أبرز المشروعات الحيوية المتعثرة في المحافظة ومراكزها وقراها.

وأقرّ المجلس خلال الجلسة سحب مشروع " التسمية والترقيم"، وذلك بعد تجاوز المقاول المنفذ المهلة المحددة للمشروع، ومناقشة أسباب تأخر تسليم مشروع " تطوير المخططات الهيكلية " مع المقاول المنفذ للمشروع، وإعطائه مهلة أربعة أشهر لاستكمال المشروع بشرط تقديم جدول زمني يضم نسب إنجاز بكامل المواصفات، لكل خمسة عشر يوماً بشكل مستمر حتى تنتهي المدة المحددة، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف الجهود لإنجاز المشروعات الحيوية والتنموية بالمحافظة مراكزها التابعة كافة.

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23:54ت م

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