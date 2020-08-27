

محايل 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

بحث محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي في مكتبه صباح اليوم انقطاعات الاتصالات والإنترنت في المحافظة والمراكز التابعة لها بحضور ممثل شركة الاتصالات

وأوضح " البناوي " أنه ناقش شكاوي المواطنين بسبب ضعف شبكة الاتصالات وكثرة انقطاعاتها، وأن المرحلة المقبلة لا تتحمل هذهالانقطاعات لبدء السنة التعليمية التي ستكون عن بعد، وتتوجب توفر شبكة اتصالات جيدة، وأشار الأستاذ علي عسيري إلى أن الشركة تعمل على تأهيل الأبراج لتوفير الخدمات بشكل إيجابي دائم، وأفاد أن المعوقات التي تواجههم هي وعورة الطرق المؤدية للأبراج التي تسببت في عزل 14 برجاً عن الخدمة و 21 منها تعمل على مولدات بالديزل .

وناقش المجتمعون مواقع الأبراج والاستثمارات، ووضع حلول مناسبة لرفع جودة خدمة الاتصالات في المحافظة والمراكز التابعه لها ، وتقرر أن يكون هناك اجتماع آخر في شهر ديسمبر المقبل لمتابعة آخر التطورات في تحسين جودة الخدمة .

// انتهى //

23:48ت م

0240



محايل 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسبحث محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي في مكتبه صباح اليوم انقطاعات الاتصالات والإنترنت في المحافظة والمراكز التابعة لها بحضور ممثل شركة الاتصالات السعودية علي عسيري .وأوضح " البناوي " أنه ناقش شكاوي المواطنين بسبب ضعف شبكة الاتصالات وكثرة انقطاعاتها، وأن المرحلة المقبلة لا تتحمل هذهالانقطاعات لبدء السنة التعليمية التي ستكون عن بعد، وتتوجب توفر شبكة اتصالات جيدة، وأشار الأستاذ علي عسيري إلى أن الشركة تعمل على تأهيل الأبراج لتوفير الخدمات بشكل إيجابي دائم، وأفاد أن المعوقات التي تواجههم هي وعورة الطرق المؤدية للأبراج التي تسببت في عزل 14 برجاً عن الخدمة و 21 منها تعمل على مولدات بالديزل .وناقش المجتمعون مواقع الأبراج والاستثمارات، ووضع حلول مناسبة لرفع جودة خدمة الاتصالات في المحافظة والمراكز التابعه لها ، وتقرر أن يكون هناك اجتماع آخر في شهر ديسمبر المقبل لمتابعة آخر التطورات في تحسين جودة الخدمة .// انتهى //23:48ت م0240

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظة بارق تعقد اجتماعاً لتحسين خدمة الاتصالات في المحافظة والمراكز التابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.