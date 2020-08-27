السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 37,086 إصابة مؤكدة و 1,142 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 37,086 إصابة مؤكدة و 1,142 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,752,653 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 177,759 وفاة.

// انتهى //

23:27ت م

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واشنطن 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 37,086 إصابة مؤكدة و 1,142 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,752,653 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 177,759 وفاة.// انتهى //23:27ت م0235

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