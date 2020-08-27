السعودية اليوم / السنغال تسجّل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا



دكار 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

سجّلت السنغال 130 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان ، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 13186 إصابة ، فيما استقر عدد الوفيات عند 275 حالة وفاة.

// انتهى //

23:00ت م

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دكار 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسسجّلت السنغال 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, فيما لم تسجل وفيات بالمرض اليوم.وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان ، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 13186 إصابة ، فيما استقر عدد الوفيات عند 275 حالة وفاة.// انتهى //23:00ت م0231

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