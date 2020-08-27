السعودية اليوم / بلدية طريف تواصل جولاتها الرقابية



طريف 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

تواصل بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة في قسم الرخص المهنية جولاتها على المحال والأسواق التجارية لمطابقة بياناتها، وتأكيد الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمعايير البلدية.

وأوضح قسم الرخص بالبلدية أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 4 محال وتحرير 6 مخالفات وتوجيه إنذارين.

وأبانت البلدية أنها تسعى من خلال الجولات الرقابية الميدانية إلى تعزيز رقابتها الميدانية ومعالجة جميع المخالفات، مؤكدةً أن مركز البلاغات 940 يستقبل أي بلاغ أو شكوى لمخالفي الاشتراطات البلدية والخِدْمات، أو أي ملاحظة أخرى تقع ضمن اختصاصات البلدية.

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22:59ت م

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