السعودية اليوم / شرطة مكة المكرمة: القبض على مقيم سرق 312 قاطعاً كهربائياً بالعاصمة المقدسة



مكة المكرمة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شرطة العاصمة المقدسة من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، تورط بسرقة ( 312 ) قاطعاً كهربائياً من ( 10 ) عدادات كهربائية في عمارة سكنية تحت الإنشاء بالعاصمة المقدسة، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة .

// انتهى //

22:46ت م

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