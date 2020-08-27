- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الزبيدي يؤكد ضرورة معالجة الملفات التي أشار إليها المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل
الزبيدي يؤكد ضرورة معالجة الملفات التي أشارإليهاالمجلس الانتقالي
الخميس 27 أغسطس 2020
أكد رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي ضرورة معالجة الملفات التي أشارت إليها الرسالة الأخيرة التي وجهت إلى السعودية بوصفها الراعية لاتفاق الرياض.
وأعلن المجلس في الرسالة تعليق المشاركة في المشاورات الجارية مع الحكومة اليمنية لتنفيذ بنود اتفاق الرياض.
وقال الزبيدي خلال لقاء افتراضي مع السفير البريطاني مايكل ارون إن الرسالة ”جاءت بعد مخاطبات عديدة موجهة للتحالف العربي، بخصوص عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته والاتفاقات المعلنة، واستمراره في الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، وعمليات التحشيد المتتالية من قبله“.
وشدد الزبيدي على تمسك المجلس الانتقالي بتنفيذ اتفاق الرياض ”دون انتقائية، وإلزام الطرف الآخر بتنفيذ ما نص عليه الاتفاق، دون الانتقاص من حق الجنوبيين في العيش الكريم“.
كانت هذه تفاصيل خبر الزبيدي يؤكد ضرورة معالجة الملفات التي أشار إليها المجلس الانتقالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.