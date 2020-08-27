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2020-08-27 سفير المملكة بلبنان يبحث المستجدات المحلية والإقليمية مع الأمين المساعد للجامعة العربية Advertisements متابعات الخليج 365 - واس التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري اليوم في بيروت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس المركز العربي للأبحاث القانونية والقضائية السفير عبد الرحمن الصلح.

وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل المستجدات المحلية والإقليمية بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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