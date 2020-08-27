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إعصار لورا يشتد ويجتاح السواحل الأمريكية

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2020-08-27

إعصار لورا يشتد ويجتاح السواحل الأمريكية

متابعات الخليج 365 - متابعة

أوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن إعصار “لورا” اشتد وأصبح من الدرجة الرابعة وقبل الأخيرة على مقياس سافير- سيمبسون.

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وتنبأ مركز الأعاصير أن يجتاح البلاد قبالة سواحل ولايتي تكساس ولويزيانا؛ حيث إن سرعة رياح الإعصار بلغت 61 كم في الساعة، لكنها لا تزال في ارتفاع.

وأشار المركز إلى أن إعصار لورا يتحرك حاليًّا في الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة 7.2 متر في الثانية.

وكانت الأرصاد الجوية الأمريكية حذرت من خطورة “الأمواج العاتية الكارثية والرياح القوية والفيضانات” التي ستصاحب الإعصار لدى بلوغه سواحل تكساس ولويزيانا.


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