، النصر : الغنام بخير .. والهلال : جددنا علاقتنا بـ "الدوسري" لـ 3 مواسم ،

محمد بن مسعود - الدمام - حركة دؤوبة في أندية العاصمة من أجل ساعة الحسم

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي النصر، أمس الأربعاء، وجود المدافع سلطان الغنام ، الذي غادر مباراة العدالة بعد اشتراك قوي، حيث ظهر اللاعب عبر حساب ناديه على "تويتر" مطمئنًا الجماهير على سلامته، وعدم تأثير الإصابة عليه.



وفضل مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا، مباشرة العمل، في اليوم التالي من مواجهة العدالة، لضيق الوقت بينها واللقاء الذي يليه ضد الفيحاء، السبت المقبل، والمقرر إقامته على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وفي الشأن الهلالي، مددت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، عقد لاعب الفريق الكروي الأول ناصر الدوسري، لثلاثة أعوام مقبلة، وفق ما أعلنت عنه، أمس الأربعاء.

وجاء تمديد عقد الدوسري، ضمن خطوات الإدارة الهلالية في الحفاظ على مكاسب الفريق، وإعداده للموسم الرياضي المقبل، حيث الخليج 365 ناصر كل من الفرنسي قوميز الذي مدد لموسمين إضافيين، وصالح الشهري الذي تم شراء عقده من الرائد بعد نهاية فترة إعارته.