، رئيس جامعة نجران: التعليم عن بُعد يثبت متانة أنظمة المملكة الإلكترونية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "العمادة" أكملت استعداداتها لبدء العام الدراسي واستقبال استفسارات الطلاب

أكد رئيس جامعة نجران، الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن قرار التعليم عن بُعد خلال الفترة القادمة من الفصل الدراسي الأول ضمن الخطط الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد19"، يعد قراراً صائباً؛ لحماية الطلاب والطالبات، ويثبت متانة الأنظمة الإلكترونية في المملكة، التي حافظت على سير العملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية.

وأوضح "السبيعي"، أن جامعة نجران تحظى بإمكانات عالية في أنظمتها الإلكترونية ما سيمكنها من المحافظة على استمرار سير الحركة التعليمية دون أي عوائق بإذن الله تعالى، مبيناً أن عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد أكملت استعداداتها لبدء العام الدراسي، وتقوم بمجهودات كبيرة في توفير الدعم الفني واستقبال استفسارات المستفيدين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مواكبةً للخطة الإستراتيجية للجامعة في التقدم نحو تطوير وتفعيل المقررات الداعمة والمدمجة والكاملة في جميع الكليات.