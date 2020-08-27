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أكد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن إعصار "لورا" اشتد وأصبح من الدرجة الرابعة وقبل الأخيرة على مقياس سافير-سيمبسون، متوقعاً أن يجتاح البلاد قبالة سواحل ولايتي تكساس ولويزيانا، وفقاً لروسيا اليوم.
وتفصيلاً، قال المركز إن سرعة رياح الإعصار بلغت 61 كم في الساعة، لكنها لا تزال في ارتفاع، مضيفاً أن "لورا" يتحرك حالياً في الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة 7.2 متر في الثانية.
وحذرت الأرصاد الجوية الأمريكية من خطورة "الأمواج العاتية الكارثية والرياح القوية والفيضانات" التي ستصاحب الإعصار لدى بلوغه سواحل تكساس ولويزيانا اليوم الأربعاء، فيما يتوقع أن يفقد الإعصار معظم قوته بعد أن تضرب الأمطار الغزيرة الناجمة عنه اليابسة.
وأكدت الأرصاد الجوية أن "لورا" قد يلحق "أضراراً كارثية محتملة" بالمناطق المهددة، فيما ألزمت سلطات تكساس ولويزيانا الأهالي بالإجلاء بسبب اقتراب الإعصار.
إعصار "لورا" يشتد قوة ويهدد السواحل الأمريكية قبالة "تكساس "و"لويزيانا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-26
أكد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن إعصار "لورا" اشتد وأصبح من الدرجة الرابعة وقبل الأخيرة على مقياس سافير-سيمبسون، متوقعاً أن يجتاح البلاد قبالة سواحل ولايتي تكساس ولويزيانا، وفقاً لروسيا اليوم.
وتفصيلاً، قال المركز إن سرعة رياح الإعصار بلغت 61 كم في الساعة، لكنها لا تزال في ارتفاع، مضيفاً أن "لورا" يتحرك حالياً في الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة 7.2 متر في الثانية.
وحذرت الأرصاد الجوية الأمريكية من خطورة "الأمواج العاتية الكارثية والرياح القوية والفيضانات" التي ستصاحب الإعصار لدى بلوغه سواحل تكساس ولويزيانا اليوم الأربعاء، فيما يتوقع أن يفقد الإعصار معظم قوته بعد أن تضرب الأمطار الغزيرة الناجمة عنه اليابسة.
وأكدت الأرصاد الجوية أن "لورا" قد يلحق "أضراراً كارثية محتملة" بالمناطق المهددة، فيما ألزمت سلطات تكساس ولويزيانا الأهالي بالإجلاء بسبب اقتراب الإعصار.
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
11:55 PM
"مركز الأعاصير": بلغت سرعة الرياح 61 كم في الساعة ولا تزال في ارتفاع
أكد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن إعصار "لورا" اشتد وأصبح من الدرجة الرابعة وقبل الأخيرة على مقياس سافير-سيمبسون، متوقعاً أن يجتاح البلاد قبالة سواحل ولايتي تكساس ولويزيانا، وفقاً لروسيا اليوم.
وتفصيلاً، قال المركز إن سرعة رياح الإعصار بلغت 61 كم في الساعة، لكنها لا تزال في ارتفاع، مضيفاً أن "لورا" يتحرك حالياً في الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة 7.2 متر في الثانية.
وحذرت الأرصاد الجوية الأمريكية من خطورة "الأمواج العاتية الكارثية والرياح القوية والفيضانات" التي ستصاحب الإعصار لدى بلوغه سواحل تكساس ولويزيانا اليوم الأربعاء، فيما يتوقع أن يفقد الإعصار معظم قوته بعد أن تضرب الأمطار الغزيرة الناجمة عنه اليابسة.
وأكدت الأرصاد الجوية أن "لورا" قد يلحق "أضراراً كارثية محتملة" بالمناطق المهددة، فيما ألزمت سلطات تكساس ولويزيانا الأهالي بالإجلاء بسبب اقتراب الإعصار.
، إعصار "لورا" يشتد قوة ويهدد السواحل الأمريكية قبالة "تكساس "و"لويزيانا" ،
المصدر : الخليج 365
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