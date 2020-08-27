محمد بن مسعود - الدمام - وصلوا إلى مدينة شرورة ومنها إلى مأرب لينضموا لوزارة الدفاع اليمنية تكفلت قيادة القوات المشتركة للتحالف بتأمين طائرة لنقل (٦١) ضابطًا يمنيًّا من خريجي الكليات العسكرية من روسيا. وتفصيلاً، وصل الضباط إلى مدينة شرورة، ومنها إلى مأرب؛ لينضموا لضباط وزارة الدفاع اليمنية في الدفاع عن اليمن وشعب اليمن، فيما قدمت القوات المشتركة هدية مالية لكل ضابط بمناسبة التخرج والعودة إلى أرض اليمن. Advertisements

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 12:27 AM وصلوا إلى مدينة شرورة ومنها إلى مأرب لينضموا لوزارة الدفاع اليمنية "التحالف" يؤمِّن تكاليف طائرة لنقل 61 ضابطًا يمنيًّا بعد تخرُّجهم من الكليات الروسية "التحالف" يؤمِّن تكاليف طائرة لنقل 61 ضابطًا يمنيًّا بعد تخرُّجهم من الكليات الروسية تكفلت قيادة القوات المشتركة للتحالف بتأمين طائرة لنقل (٦١) ضابطًا يمنيًّا من خريجي الكليات العسكرية من روسيا. وتفصيلاً، وصل الضباط إلى مدينة شرورة، ومنها إلى مأرب؛ لينضموا لضباط وزارة الدفاع اليمنية في الدفاع عن اليمن وشعب اليمن، فيما قدمت القوات المشتركة هدية مالية لكل ضابط بمناسبة التخرج والعودة إلى أرض اليمن. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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