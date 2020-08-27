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عقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض المكلف الدكتور هاني بن سالم الحارثي، بمكتبه بمقر الفرع اليوم، لقاءً بمدير إدارة التوجيه الفكري والمعنوي بالإدارة العامة المجاهدين بالمنطقة محمد بن علي العازمي، بحث خلالها أوجه التعاون بين الجهتين في مجال البرامج الدعوية والتوعوية التي يقوم بها دعاة الوزارة الرسميون.
ونقل العازمي شكر الإدارة العامة للمجاهدين لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرع الرياض على تعاونها، والجهود التي تبذلها في البرامج والمناشط الدعوية من خلال الكلمات والدروس التي ينفذها الدعاة في إدارات الدوريات الأمنية، وخدمة بيوت الله والعناية بها.
حضر اللقاء منسق الإدارة العامة للمجاهدين الأستاذ سليمان بن حمد العليان.
27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 12:27 AM
"العازمي" أشاد بالكلمات والدروس التي ينفذها الدعاة في إدارات الدوريات الأمنية
عقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض المكلف الدكتور هاني بن سالم الحارثي، بمكتبه بمقر الفرع اليوم، لقاءً بمدير إدارة التوجيه الفكري والمعنوي بالإدارة العامة المجاهدين بالمنطقة محمد بن علي العازمي، بحث خلالها أوجه التعاون بين الجهتين في مجال البرامج الدعوية والتوعوية التي يقوم بها دعاة الوزارة الرسميون.
ونقل العازمي شكر الإدارة العامة للمجاهدين لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرع الرياض على تعاونها، والجهود التي تبذلها في البرامج والمناشط الدعوية من خلال الكلمات والدروس التي ينفذها الدعاة في إدارات الدوريات الأمنية، وخدمة بيوت الله والعناية بها.
حضر اللقاء منسق الإدارة العامة للمجاهدين الأستاذ سليمان بن حمد العليان.
، "الشؤون الإسلامية" تبحث التعاون مع إدارة المجاهدين لتنفيذ البرامج الدعوية والتوعوية ،
المصدر : الخليج 365
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