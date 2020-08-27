، جامعة جدة توقّع اتفاقية تعاون مع منصة "كورسيرا" لتدريب منسوبيها عن بعد ،

محمد بن مسعود - الدمام - يبدأ تفعيلها ابتداءً من بداية العام الحالي1442هـ

وقّع رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم مذكرة تفاهم مع منصة (كورسيرا) للتعليم والتدريب ممثلة في الرئيس التنفيذي للانتربرايز السيد أنتوني تاتراسل ومنسق المنصة للعلاقات الدولية السيد بيدروا مورا، بحضور عميد مصادر المعرفة بالجامعة الدكتور جلال العويبدي، وذلك عبر الشبكة الإلكترونية "عن بعد".

وتهدف المذكرة إلى توفير التعليم والتدريب عن بعد لمنسوبي جامعة جدة التي تقوم من جانبها بمساعدة المنصّة في تقديم كورسات باللغة العربية على أن يجري البدء في تفعيل الاتفاقية مع بداية العام الدراسي الجديد 1442هـ.

وأكّد رئيس الجامعة أنّ توقيع الاتفاقية مع منصة كورسيرا يهدف إلى تحقيق التعاون المشترك في تطوير كورسات باللغة العربية للمنصّة والاستفادة من البرامج التعليمية الموجودة على المنصّة من قِبل منسوبي الجامعة في مجال التعليم والتدريب عن بعد.