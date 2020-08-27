محمد بن مسعود - الدمام - "القحطاني": ضُبط بحوزته 47500 بطاقة تُقدَّر قيمتها بنحو مليون ريال صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، أمس الأربعاء بنتائج المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية. وتفصيلاً، أوضح "القحطاني" أن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله- عن تمكُّن الجهات الأمنية من القبض على مقيم من الجنسية الهندية في العقد الرابع من العمر؛ لتورطه بالمتاجرة في بطاقات شحن مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية، وضُبط بحوزته (47500) بطاقة، تُقدر قيمتها بنحو مليون ريال. كما ضُبط مبلغ (7766) ريالاً. وقد تم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى الجهة المختصة.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 11:54 PM "القحطاني": ضُبط بحوزته 47500 بطاقة تُقدَّر قيمتها بنحو مليون ريال Advertisements "شرطة المدينة" تطيح بمقيم يتاجر في بطاقات مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية "شرطة المدينة" تطيح بمقيم يتاجر في بطاقات مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، أمس الأربعاء بنتائج المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية. وتفصيلاً، أوضح "القحطاني" أن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله- عن تمكُّن الجهات الأمنية من القبض على مقيم من الجنسية الهندية في العقد الرابع من العمر؛ لتورطه بالمتاجرة في بطاقات شحن مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية، وضُبط بحوزته (47500) بطاقة، تُقدر قيمتها بنحو مليون ريال. كما ضُبط مبلغ (7766) ريالاً. وقد تم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى الجهة المختصة. الكلمات المفتاحية

، "شرطة المدينة" تطيح بمقيم يتاجر في بطاقات مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية ،

المصدر : الخليج 365

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