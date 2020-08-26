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القبض على مقيم بحوزته بطاقات شحن بمليون ريال في المدينة
متابعات الخليج 365 - واس
تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة، من القبض على مقيم يتاجر في بطاقات شحن مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية وبحوزته بطاقات بمليون ريال في المدينة.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيم من الجنسية الهندية في العقد الرابع من العمر، لتورطه بالمتاجرة في بطاقات شحن مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية، وضبط بحوزته (47500) بطاقة تقدر قيمتها بحوالي مليون ريال.
كما ضبط مبلغ (7766) ريالاً، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالته إلى الجهة المختصة.
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