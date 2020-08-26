بندر الغامدي رئيسًا تنفيذيًّا لـ السعودية لتمويل المساكن “سهل”

2020-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل)، إحدى شركات التمويل العقاري الرائدة في المملكة، عن تعيين الأستاذ بندر بن سعيد الغامدي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة، خلفًا للأستاذ عبدالإله بن صالح آل الشيخ الذي تولى قيادة الشركة منذ عام 2011، وحققت الشركة على إثرها العديد من الإنجازات.

Advertisements

وأضافت الشركة أن الأستاذ بندر الغامدي يحملُ خبرة واسعة في مجال تمويل الأفراد في القطاع المصرفي والتطوير الإستراتيجي والتخطيط، حيث تولى العديد من المناصب القيادية في القطاع البنكي السعودي، كان آخرها منصب المدير العام للأصول لمصرفية الأفراد في بنك البلاد من 2015 وإلى منتصف 2020.

كما أوضحت الشركة أن ذلك يأتي كجزء من خطتها الإستراتيجية والتي تهدف إلى تحقيق النمو المستهدف ودعم التنفيذيين السعوديين الموهوبين وذوي الخبرة في دفع مسيرة النمو ومواصلة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية وبما يتماشى مع مبادرات وسياسة الحكومة الرشيدة.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السيد يوسف الشلاش قائلًا: “حققنا خلال الفترة السابقة العديد من الإنجازات من خلال توفير العديد من البرامج والمُبادرات التي ساهمت بدورِها في إحداث نقلةٍ نوعيةٍ في مجال التمويل العقاري، ونعملُ خلال الفترة القادمة إلى زيادة حجم التمويل العقاري للمُستحقين بما يتماشى مع أهداف وإستراتيجيات الشركة، ويعد انضمام الأستاذ بندر الغامدي أحد عوامل تحقيق الأهداف المرصودة على المدى القريب والبعيد”.

الجدير بالذكر أن الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) هي إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال التمويل العقاري بالمملكة، حيث تهدف إلى تلبية الاحتياج السكني في السوق السعودي من خلال توفير حزم من الحلول التمويلية.

شارك الخبر







