2020-08-26

التحالف يؤمن طائرة تجارية لنقل 61 ضابطًا يمنيًّا من روسيا لمأرب

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت القيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أنها تكفلت بتأمين طائرة تجارية لنقل 61 ضابطًا يمنيَّا من خريجي الكليات العسكرية من روسيا.

وأوضح التحالف العربي أن الضباط اليمنيين وصلوا إلى مدينه شرورة في المملكة، ومنها إلى مأرب تأهبًا للانضمام لضباط وزارة الدفاع اليمنية.

وأعلن التحالف، مساء اليوم الأربعاء، أن القوات المشتركة قامت بتقديم هدية مالية لكل ضابط بمناسبة التخرج والعودة إلى أرض اليمن.

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