برحيل محمد حمزة .. السعوديون يستذكرون “أصابع الزمن”

2020-08-26

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

تسابق أفراد المجتمع السعودي في تبادل مقاطع مسلسل (أصابع الزمن)، بعد أن غيب الموت اليوم الفنان محمد حمزة، أحد رواد الحركة الدرامية السعودية، عن عمر يناهز 87 عامًا، إذ تبادل الجميع تقديم التعازي باعتباره قامة فقدتها الدراما السعودية والوسط الفني.

أصابع الزمن وليلة هروب:

وقال المهتم بالشأن الفني مؤيد حسين: رحم الله الفنان الكبير محمد حمزة الذي كانت له بصماته في الدراما السعودية، فمن منا ينسى أصابع الزمن أو ليلة هروب، فالراحل ناقش في أعماله قضايا اجتماعية مهمة في بلادنا، ولا أخفي إن قلت أنني كنت أترقب الحلقات كل يوم، كما أن أكثر ما أفرحني أن أصابع الزمن تم إعادة بثه مرة أخرى، وفي ذلك أمران مهمان وهما:

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⁃ مشاهدة الجيل الحالي لهذا العمل الجبار الذي أنتجه وألفه فنان سعودي قبل 45 عامًا.

⁃ تكريم للفنان الراحل محمد حمزة الذي ترك بصمة لن ينساها الوسط الفني والدراما السعودية.

تواجد الفن السعودي عربيًّا:

وخلص حسين إلى القول: “لن ينسى التاريخ الجيل القديم من الفنانين الذين وضعوا اللبنات الأولى للدراما السعودية، إذ أسهموا في تواجد الفن السعودي وكفاءاته على الخارطة الفنية الخليجية والعربية”.

أعمال الفنان الراحل:

يشار إلى أن الفنان الراحل عمل في أعمال قليلة، لكن كان يأخذ أدوار البطولة فيها، من أهمها مسلسل أهل البلد عام 2013، مسلسل ليلة هروب 1989 مع سمية الألفي وفايزة كمال، مسلسل أصابع الزمن 1982 مع مديحة حمدي وأحمد عبدالوارث ونسرين ووائل حمزة ولؤي حمزة، مسلسل قصر فوق الرمال 1992، مسلسل أين الطريق 1999، مسلسل دموع الرجال 2001، مسلسل الزير سالم مع محمود يس ويوسف شعبان وفردوس عبدالحميد، جمال الدين الأفغاني 1984، مسلسل بعثة الشهداء 1981 وسهرة الزفاف.

كما ألف حمزة العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسلات: دموع الرجال، أين الطريق، قصر فوق الرمال، ليلة هروب، أصابع الزمن والسهرة التلفزيونية الزفاف، وتم تكريمه عن مجمل أعماله في عام 2006 في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون.

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