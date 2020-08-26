المياه الوطنية تعلن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية

2020-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

أعلنت شركة المياه الوطنية، مساء اليوم الأربعاء، عن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية بنظام خدمة موعد.

وأوضحت المياه الوطنية، في تغريدة عبر “تويتر”، أن ذلك اعتبارًا من 18 محرم الموافق 6 سبتمبر.

وأضافت شركة المياه الوطنية أنها ستعلن عن أسماء الفروع والخدمات المقدمة وتفاصيل خدمة موعد لحجز المواعيد مسبقًا مطلع الشهر المقبل، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتكم.

شارك الخبر







