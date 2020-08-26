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شكرا لقرائتكم المياه الوطنية تعلن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المياه الوطنية تعلن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية
بنظام خدمة موعد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة المياه الوطنية، مساء اليوم الأربعاء، عن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية بنظام خدمة موعد.
وأوضحت المياه الوطنية، في تغريدة عبر “تويتر”، أن ذلك اعتبارًا من 18 محرم الموافق 6 سبتمبر.
وأضافت شركة المياه الوطنية أنها ستعلن عن أسماء الفروع والخدمات المقدمة وتفاصيل خدمة موعد لحجز المواعيد مسبقًا مطلع الشهر المقبل، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتكم.
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