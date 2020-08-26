الارشيف / اخبار السعوديه

المياه الوطنية تعلن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم المياه الوطنية تعلن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-26

المياه الوطنية تعلن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية

بنظام خدمة موعد

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

أعلنت شركة المياه الوطنية، مساء اليوم الأربعاء، عن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية بنظام خدمة موعد.

وأوضحت المياه الوطنية، في تغريدة عبر “تويتر”، أن ذلك اعتبارًا من 18 محرم الموافق 6 سبتمبر.

وأضافت شركة المياه الوطنية أنها ستعلن عن أسماء الفروع والخدمات المقدمة وتفاصيل خدمة موعد لحجز المواعيد مسبقًا مطلع الشهر المقبل، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتكم.


شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المياه الوطنية تعلن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا