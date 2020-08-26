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مدارس البرك جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الجديد
وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - البرك
استقبل محافظ البرك، عبدالرحيم الحسين آل عبده الهلالي، في مكتبه اليوم، مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم.
واطّلع المحافظ على الخطط والآليات والبرامج التي تُنفّذ لانطلاقة العام الدراسي 1442هـ وبدعم من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واستمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات عن بعد وسلامة الكادر التعليمي بجميع مدارس المحافظة والمراكز التابعة له.
من جهة أخرى تفقد مدير التعليم خلال جولته اليوم عددًا من المدارس بمحافظة البرك ومركز القحمة واطلع على آلية توزيع الكتب الدراسية التي نفذتها إدارة المستودعات، لضمان إيصال المقررات لجميع المدارس المرتبطة وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة تمهيدًا لتسليمها للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم مع بداية العام الدراسي، بالإضافة إلى دليل التعليمات والأدلة الاسترشادية التي تساعدهم على فهم جميع ما يتعلق بالتلقي والاستفادة من خدمة التعليم عن بُعد.
وأوضح “آل شريم “أن إعلان وزير التعليم لاستئناف الدراسة عن بعد لجميع الطلاب والطالبات يأتي بعد النجاح الذي حققه التعليم عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، وأن ذلك يأتي امتدادًا لجهود حكومة المملكة بجميع قطاعاتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، مبينًا أن منسوبي ومنسوبات التعليم يرحبون بآلية الدراسة عن بعد، مثمنين جهود وزارة التعليم في تسخير طاقاتها ومنصاتها المتعددة لتقديم جميع المقررات الدراسية لجميع المراحل.
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