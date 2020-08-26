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شكرا لقرائتكم إزالة 60 ألف متر تعديات على أراضٍ حكومية بساحل عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إزالة 60 ألف متر تعديات على أراضٍ حكومية بساحل عسير
تطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين
متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- الحريضة
أزالت بلدية الساحل، التابعة لأمانة عسير، عددًا من التعديات على مساحة من الأراضي الحكومية البيضاء بعدد من المواقع.
وأوضح رئيس بلدية الساحل، علي بن سعيد آل جلبان، أنه وفق توجيهات ومتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، تم إزالة تعديات تقدر بمساحة 60000 متر من الأراضي البيضاء الحكومية، وذلك بعد قيام عدد من المواطنين بعمل حواجز ترابية عليها.
وأضاف أن البلدية أزالت الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين؛ مما استوجب إزالة التعديات على الفور.
وبيّن آل جلبان أن البلدية مستمرة في متابعات أي تعديات وإزالتها على الفور وتطبيق العقوبات المقررة على ذلك.
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