وعورة الطرق تعزل 14 برجًا عن خدمة الإنترنت بـ بارق

2020-08-26

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق

بحث محافظ بارق، مفرح بن زايد البناوي، في مكتبه صباح اليوم، انقطاعات الاتصالات والإنترنت في المحافظة والمراكز التابعة لها، بحضور ممثل شركة الاتصالات السعودية علي عسيري.

وأوضح البناوي أنه ناقش شكاوى المواطنين بسبب ضعف شبكة الاتصالات وكثرة انقطاعاتها، وأن المرحلة المقبلة لا تتحمل هذه الإقطاعات لبدء السنة التعليمية التي ستكون عن بعد وتتوجب توفر شبكة اتصالات جيدة، ومن ثم شرح علي عسيري بعض خدمات الاتصالات في المحافظة والمراكز التابعة.

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وأشار إلى أن الشركة تعمل على تأهيل الأبراج لتوفير الخدمات بشكل إيجابي دائم، وأفاد أن المعوقات التي تواجههم هي وعورة الطرق المؤدية للأبراج التي تسببت في عزل 14 برجًا عن الخدمة و21 منها تعمل على مولدات بالديزل دائم.

وناقش المجتمعون مواقع الأبراج والاستثمارات ووضع حلول مناسبة لرفع جودة خدمة الاتصالات في المحافظة والمراكز التابعة لها، وتقرر أن يكون هناك اجتماع آخر في شهر ديسمبر المقبل لمتابعة آخر التطورات في تحسين جودة الخدمة.

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