أمير عسير يتكفل بزواج كفيف محايل

2020-08-26

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

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تكفل الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، بدفع تكاليف زواج شاب “كفيف” في محافظة محايل عسير.

وأوضح محافظ محايل المُكلّف، علي بن إبراهيم الفلقي، بأنه تم تسليم الإعانة المالية التي تكفل بها أمير المنطقة للشاب، فيما رفع الشاب شكره وامتنانه لأمير منطقة عسير على مساعدته والوقوف معه لتيسير زواجه.

وقال: “إن هذا الموقف غير مستغرب من قيادتنا الرشيدة التي تحرص على راحة متابعات الخليج 365 في كل جزء من أرض الوطن”، منوهًا إلى ما أولته القيادة الرشيدة- أيدها الله- من اهتمام مباشر وعناية دائمة بكافة ذوي الاحتياجات الخاصة.

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