بعد إطلاق منصة مدرستي للتعليم عن بُعد، كبديل عن بوابة التعليم الموحد، في ظل استمرار جائحة كورونا العالمية، وقرار وزارة التعليم ببدء العام الدارسي الجديد للعام 1442هـ عن بعد من المنزل لمدة الـ7 أسابيع الاولى من الفصل الدراسي الأول، يكثر الاستفسار عن كيفية التسجيل في المنصة وطرق الدخول إليها، وقد أوضحت وزارة التعليم في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” اليوم الأربعاء طريقة الدخول إلى منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا وآلية الحصول على اسم المستخدم على منصة مدرستي، والدخول على بيانات الدخول على منصة مدرستي (اسم المستخدم) للطالب والطالبة، والمعلم والمعلمة، وقائد المدرسة، والمشرف التربوي.

منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا

طريقة الدخول إلى مدرستي عن طريق تطبيق توكلنا

وأشارت وزارة التعليم في تغريدتها إنه “للدخول على بيانات الدخول على منصة مدرستي (اسم المستخدم) للطالب والطالبة، والمعلم والمعلمة، وقائد المدرسة، والمشرف التربوي؛ يرجى الدخول على موقع توكلنا واتباع الخطوات التالية”.

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ومن جهته أوضح تطبيق توكلنا طريقة الدخول إلى منصة مدرستي والتي تتم باتباع الخطوات التالية:

تحديث تطبيق توكلنا في حال كان محملًا على جهازك، أو تحميله إذا لم محملا سابقًا.

في تبويب حسابي في تطبيق توكلنا الدخول إلى بيانات منصة مدرستي.

في البيانات يوجد اسم المستخدم الخاص بك أو أسماء المستخدمين التابعين للدخول إلى المنصة.

اختيار اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له.

اضغط على إرسال، وذلك للحصول على كلمة السر ، ويجدر التنويه إلى أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.

واخيرًا ستصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي يحاكي الواقع التعليمي

سيجد الطلبة أن التعليم عن بعد عبر المنصة يماثل ويحاكي الواقع التعليمي المعتاد في الأحوال العادية من حيث:

البرنامج الصباحي اليومي للطلبة، والذي يبدأ في تسجيل الدخول للمنصة، ثم أداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية.

ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي.

والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات: