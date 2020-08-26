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أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير حزمة من البرامج التدريبية الشاملة على "منصة مدرستي"، استهدفت 22 ألفًا من قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات، وذلك لرفع مستوى أدائهم للتفاعل مع المنصة.
وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أن البرامج التدريبية تنفذ من خلال منصة "ZOOM" ويشرف عليها نخبة من المدربين والمدربات من تعليم المنطقة، وبلغت 14 برنامجًا للقادة والقائدات، و59 برنامجًا للمعلمين والمعلمات.
وأضاف "الجوني" أن لجنة الاستعداد على مستوى الإدارة تتابع عن كثب جاهزية الميدان، وبما يُسهم في خفض الفاقد التعليمي، ودعم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في هذه المرحلة.
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 11:51 PM
البرامج تنفذ عبر "Zoom" ويشرف عليها نخبة من المدربين والمدربات
أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير حزمة من البرامج التدريبية الشاملة على "منصة مدرستي"، استهدفت 22 ألفًا من قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات، وذلك لرفع مستوى أدائهم للتفاعل مع المنصة.
وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أن البرامج التدريبية تنفذ من خلال منصة "ZOOM" ويشرف عليها نخبة من المدربين والمدربات من تعليم المنطقة، وبلغت 14 برنامجًا للقادة والقائدات، و59 برنامجًا للمعلمين والمعلمات.
وأضاف "الجوني" أن لجنة الاستعداد على مستوى الإدارة تتابع عن كثب جاهزية الميدان، وبما يُسهم في خفض الفاقد التعليمي، ودعم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في هذه المرحلة.
، 22 ألف متدرب ومتدربة على منصة "مدرستي" بتعليم عسير ،
المصدر : الخليج 365
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