محمد بن مسعود - الدمام - جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن شرطة العاصمة المقدسة من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر؛ تورط بسرقة (312) قاطعًا كهربائيًّا من (10) عدادات كهربائية في عمارة سكنية تحت الإنشاء بالعاصمة المقدسة. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة. 26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 11:21 PM جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة Advertisements "شرطة مكة": القبض على مقيم سرق 312 قاطعًا كهربائيًّا "شرطة مكة": القبض على مقيم سرق 312 قاطعًا كهربائيًّا صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن شرطة العاصمة المقدسة من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر؛ تورط بسرقة (312) قاطعًا كهربائيًّا من (10) عدادات كهربائية في عمارة سكنية تحت الإنشاء بالعاصمة المقدسة. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، "شرطة مكة": القبض على مقيم سرق 312 قاطعًا كهربائيًّا ،

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