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إزالة 60 ألف متر تعديات على أراضٍ حكومية بـ"ساحل عسير"

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محمد بن مسعود - الدمام - بعد إقامة مواطنين حواجز ترابية عليها دون أي مستمسكات شرعية

أزالت بلدية الساحل التابعة لأمانة عسير عدداً من التعديات على مساحة من الأراضي الحكومية البيضاء بعدد من المواقع.

وأوضح رئيس بلدية الساحل "علي بن سعيد آل جلبان"، أنه وفق توجيهات ومتابعة أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي" تم إزالة تعديات تقدر بمساحة 60000 متر من الأراضي البيضاء الحكومية، وذلك بعد قيام عدد من المواطنين بعمل حواجز ترابية عليها.

وأضاف أن البلدية أزالت الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.

وبيّن "آل جلبان"، أن البلدية مستمرة في متابعات أي تعديات وإزالتها على الفور وتطبيق العقوبات المقررة على ذلك.

إزالة 60 ألف متر تعديات على أراضٍ حكومية بـ

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 10:45 PM

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بعد إقامة مواطنين حواجز ترابية عليها دون أي مستمسكات شرعية

إزالة 60 ألف متر تعديات على أراضٍ حكومية بـ"ساحل عسير"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أزالت بلدية الساحل التابعة لأمانة عسير عدداً من التعديات على مساحة من الأراضي الحكومية البيضاء بعدد من المواقع.

وأوضح رئيس بلدية الساحل "علي بن سعيد آل جلبان"، أنه وفق توجيهات ومتابعة أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي" تم إزالة تعديات تقدر بمساحة 60000 متر من الأراضي البيضاء الحكومية، وذلك بعد قيام عدد من المواطنين بعمل حواجز ترابية عليها.

وأضاف أن البلدية أزالت الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.

وبيّن "آل جلبان"، أن البلدية مستمرة في متابعات أي تعديات وإزالتها على الفور وتطبيق العقوبات المقررة على ذلك.

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، إزالة 60 ألف متر تعديات على أراضٍ حكومية بـ"ساحل عسير" ،
المصدر : الخليج 365

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