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حافظ فريق الباطن الأول لكرة القدم، على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بعد أن كسب ضيفه الأنصار بهدفين دون مقابل، مساء اليوم الأربعاء، على ملعبه في حفر الباطن، فيما حقق القادسية فوزاً مثيراً على الشعلة بثلاثة مقابل هدفين.
الباطن وصل للنقطة الـ66 في المركز الأول، موسعاً الفارق بينه وبين العين وصيفه إلى 5 نقاط.
وشهد ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تفوقاً للقادسية صاحب الأرض على ضيفه الشعلة، إذ قلب تأخره بهدفين لهدف حتى الدقيقة 89، إلى انتصار ثمين بثلاثة أهداف، ليزيد من فرصه في الصعود ببلوغه النقطة الـ60 في المركز الثالث.
كما نجح الخليج في التفوق على الجيل، بهدفين دون مقابل.
وحقق فريق جدة انتصاراً على مضيفه البجيرية بهدفين لهدف، رافعاً رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع.
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 10:26 PM
في الجولة 33 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الأولىفي طريق العودة لدوري الكبار.. الباطن يسقط الأنصار ويحافظ على الصدارة
حافظ فريق الباطن الأول لكرة القدم، على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بعد أن كسب ضيفه الأنصار بهدفين دون مقابل، مساء اليوم الأربعاء، على ملعبه في حفر الباطن، فيما حقق القادسية فوزاً مثيراً على الشعلة بثلاثة مقابل هدفين.
الباطن وصل للنقطة الـ66 في المركز الأول، موسعاً الفارق بينه وبين العين وصيفه إلى 5 نقاط.
وشهد ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تفوقاً للقادسية صاحب الأرض على ضيفه الشعلة، إذ قلب تأخره بهدفين لهدف حتى الدقيقة 89، إلى انتصار ثمين بثلاثة أهداف، ليزيد من فرصه في الصعود ببلوغه النقطة الـ60 في المركز الثالث.
كما نجح الخليج في التفوق على الجيل، بهدفين دون مقابل.
وحقق فريق جدة انتصاراً على مضيفه البجيرية بهدفين لهدف، رافعاً رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع.
، في طريق العودة لدوري الكبار.. الباطن يسقط الأنصار ويحافظ على الصدارة ،
المصدر : الخليج 365
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