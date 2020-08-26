- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نظمت القنصلية العامة الباكستانية بجدة "مهرجان تذوق المانجو" في تم عرض أصناف مختلفة من فاكهة المانجو الباكستاني، مثل السندري ، وتشونسا ، وأنور راتول ، ولانغرا وقد تذوق مجموعة واسعة من المدعوين من بينهم شخصيات عربية ودبلوماسيون. وفي وقت سابق .
وقال القنصل العام خالد مجيد إن باكستان هي ثاني أكبر مصدر للمانجو في المملكة العربية السعودية وجميع الجنسيات في المنطقة العربية تحب حلاوة ورائحة المانجو الباكستاني ويبدأ موسم المانجو من مايو حتى نهاية أكتوبر ، ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا وتعليق الرحلات الدولية، تم إطلاق المانجو الباكستاني في المنطقة العربية ابتداءً من يونيو 2020.
وقد عُرض أطباق من المانجو المتنوعة بما في ذلك شرائح من المانجو وعصائر المانجو والميلك شيك، والآيس كريم والكعكة بطعم المانجو.
فيما أعرب المشاركون عن تقديرهم العميق لـ"دبلوماسية المانجو" للقنصلية العامة والجهود المبذولة لتعزيز الصورة الناعمة لباكستان، آملاً أن تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الروابط التجارية بين باكستان والمملكة العربية السعودية وكان مستوى المشاركة محدودًا وفقًا للقيود المحلية المرتبطة بالتدابير الاحترازية المتعلقة بـ COVID-19..
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 10:30 PM
مجيد: إسلام أباد هي ثاني أكبر مصدر للفاكهة للسعودية"دبلوماسية الفواكه".. قنصلية باكستان بجدة تنظم مهرجان" تذوق المانجو"
نظمت القنصلية العامة الباكستانية بجدة "مهرجان تذوق المانجو" في تم عرض أصناف مختلفة من فاكهة المانجو الباكستاني، مثل السندري ، وتشونسا ، وأنور راتول ، ولانغرا وقد تذوق مجموعة واسعة من المدعوين من بينهم شخصيات عربية ودبلوماسيون. وفي وقت سابق .
وقال القنصل العام خالد مجيد إن باكستان هي ثاني أكبر مصدر للمانجو في المملكة العربية السعودية وجميع الجنسيات في المنطقة العربية تحب حلاوة ورائحة المانجو الباكستاني ويبدأ موسم المانجو من مايو حتى نهاية أكتوبر ، ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا وتعليق الرحلات الدولية، تم إطلاق المانجو الباكستاني في المنطقة العربية ابتداءً من يونيو 2020.
وقد عُرض أطباق من المانجو المتنوعة بما في ذلك شرائح من المانجو وعصائر المانجو والميلك شيك، والآيس كريم والكعكة بطعم المانجو.
فيما أعرب المشاركون عن تقديرهم العميق لـ"دبلوماسية المانجو" للقنصلية العامة والجهود المبذولة لتعزيز الصورة الناعمة لباكستان، آملاً أن تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الروابط التجارية بين باكستان والمملكة العربية السعودية وكان مستوى المشاركة محدودًا وفقًا للقيود المحلية المرتبطة بالتدابير الاحترازية المتعلقة بـ COVID-19..
، "دبلوماسية الفواكه".. قنصلية باكستان بجدة تنظم مهرجان" تذوق المانجو" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "دبلوماسية الفواكه".. قنصلية باكستان بجدة تنظم مهرجان" تذوق المانجو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.