شكرا لمتابعة خبر عن "هيئة النقل" تعلن عن توفير خدمة النقل بالحافلات للقادمين عبر المنافذ البرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن توفر خدمة النقل من المنافذ البرية وفق ما يتم السماح به من الجهات المختصة عبر رحلات شركة " سابتكو "، وذلك اعتبارا من ٢٤ أغسطس ٢٠٢٠

وأبانت الهيئة أن الرحلات تتم وفقاً لما سمحت به الجهات المختصة في المديرية العامة للجوازات والجمارك.

وكانت المديرية العامة للجوازات أعلنت السماح بدخول المواطنين والمواطنات، وأفراد أسرهم من غير السعوديين، الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة.