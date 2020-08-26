شكرا لمتابعة خبر عن "سعود الطبية" تحذر من لبس الأطفال كمامات مجهولة المصدر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذرت مدينة الملك سعود الطبية الأهالي، من ارتداء أطفالهم كمامات مجهولة المصدر المصنعة من مواد رديئة، حيث لا تؤدي الغرض ولا تحمي من الفيروسات أو الملوثات المثيرة لأزمات الربو.

وكانت وزارة الصحة سجلت 1068 إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 310836 شخصا.

يذكر أن وزارة الصحة سجلت 33 حالة وفاة جديدة، بالإضافة إلى تسجيل 1013 حالة تعافي جديدة من المرض، ليصل مجموع المتعافين إلى 284945 شخصا.