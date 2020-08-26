تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في واقعة وفاة طفل بأحد الحدائق ببريدة

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): أمر أمين منطقة القصيم محمد بن مبارك المجلي بتشكيل لجنة للتحقيق بشأن حادثة وفاة طفل في حديقة الهدية بمدينة بريدة. أمر أمين منطقة القصيم محمد بن مبارك المجلي بتشكيل لجنة للتحقيق بشأن حادثة وفاة طفل في حديقة الهدية بمدينة بريدة. ودعا أمين القصيم اللجنة للتحقيق العاجل بشأن الحادثة، وسرعة رفع النتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تقصيره من كافة الجهات ذات العلاقة. وتعود الواقعة عندما توفى طفل في أحد الحدائق ببريدة، تلك الواقعة التي أثارت غضب واستياء المواطنين.

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