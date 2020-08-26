شكرا لمتابعة خبر عن سبب عدم ظهور بيانات الطلاب في منصة مدرستي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة التعليم، سبب عدم ظهور بيانات الطلاب في منصة مدرستي.

وأضافت وزارة التعليم أنه بسبب إجراء تحديثات حاليا على المنصة أدت إلى عدم ظهور بيانات الجداول، داعية الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، للدخول في وقت آخر لمنصة مدرستي.

وتابعت وزارة التعليم:" نظراً لاستمرار عملية تحديث البيانات الخاصة بالجداول وربط الطلاب والطالبات بفصولهم الافتراضية في منصة مدرستي، وفي حال عدم ظهور تلك البيانات؛ يمكن الدخول في وقت آخر إلى حين الانتهاء من إجراءات التحديث ".