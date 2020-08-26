شكرا لمتابعة خبر عن كيفية علاج ضيق التنفس البسيط لمصابي "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدمت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، نصائح لمصابي " كورونا المستجد " عند الشعور بضيق تنفس بسيط.

وتضمنت هذه النصائح : " حافظ على هدوئك " واجلس بشكل معتدل على المقعد وأرخي كتفيك، وتنفس بعمق " شهيق من الأنف مع إبقاء الفم مغلقا ثم إخراج الزفير من الفم ببطء".

وأكدت الوزارة أن في حالة استمرت الاعراض أو ازدادت سوءًا يجب التوجه مباشرة للطوارئ.