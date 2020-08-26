شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه من المرور بشأن السرعات المحددة على الطرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شددت الإدارة العامة للمرور، على أهمية التزام السائقين بالسرعات المحددة على الطرق، مؤكدة أن ذلك يحمي من المخاطر المحتملة.

وفي وقت سابق حذرت المرور من عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق مؤكدة أنه يعد مخالفة مرورية تستلزم غرامة مالية 300/500 ريال.