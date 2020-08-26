شكرا لمتابعة خبر عن تعيين جاد غصن في «الشرق بلومبيرغ» رغم إساءته للمملكة يثير الغضب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أعرب الأمير سطام بن خالد عن استيائه من إقدام قناة الشرق بلومبيرغ على طلب جاد غصن للعمل فيها رغم إساءته للمملكة مسبقًا.
وقال "سطام" عبر "تويتر" : "تغريدات مسيئة للسعودية وللشعب السعودي تحدث بها جادغصن في وقت سابق ومع كل هذا الأمر يتم طلبه للعمل في قناة الشرق بلومبيرغ".
وتابع :" أظن أنه كان من الأجدر على القناة إتاحة الفرصة لأبناء الوطن فهم خير لنا من جلب أمثال هؤلاء الذين يغيرون قناعاتهم بالمال فقط لا غير"
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