شكرا لمتابعة خبر عن مطار أبها يصبح مطارًا دوليًا.. رسميًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):حصل مطار أبها، على الرخصة الدولية رسميًا، حيث تم إصدارها بموجب اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني ونظام الطيران المدني السعودي.
يشار إلى أن الرخصة تعتبر سارية المفعول حتى 17 فبراير ۲۰۳۳م، ما لم يتم إلغاؤها أو تعليق العمل بها.
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