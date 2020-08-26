مسك الخيرية: نعمل بشكل فعّال على إشراك الشباب والشابات في تنمية وتطوير الوطن

أكد مشاري البراهيم، المدير التنفيذي لتنمية رأس المال البشري في مؤسسة مسك الخيرية، أن برنامج (زمالة مسك) يعمل بشكل فعّال على إشراك الشباب والشابات بتنمية وتطوير الوطن، مشيرًا إلى أن ذلك يتم عبر المشاركة في أولويات وطنية تتمثل في إيجاد حلول للتحديات التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة، والتي تمثل خطوة تهدف إلى دعم الشباب السعودي وتنمية الطاقات الوطنية الخلاقة وتعزيز روح المسؤولية الوطنية لديهم.

وقال البراهيم: إن مسابقة زمالة مسك في دورتها الثانية التي تمنح جوائز تطويرية للفائزين بها قد انطلقت ببرنامج تدريبي افتراضي لمدة ثلاثة أيام لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة، ومن ثم الشروع في العمل وتطويره انتقالًا لمرحلة التحكيم، واختيار العروض المرشحة التي تتضمن حلول إبداعية للتحديات التي تواجهها أهداف التنمية المستدامة في مجالاتها الأربعة، وهي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وعوامل التمكين وصولًا لمرحلتها النهائية بمنتصف أكتوبر القادم التي يتنافس عليها ١٧ فريقًا يزيد عدد أعضاء هذه الفرق على ٩٠ شابًا وشابة.

وأعرب البراهيم عن شكره لشركاء مسك في هذا البرنامج وزارة التخطيط والاقتصاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبين آند كومباني، لافتًا إلى أن نجاح النسخة الأولى (احلم نيوم) كانت محفزًا لهم للاستمرار بنسخة جديدة لهذه المسابقة.

يُشار إلى أن هذه الدورات يقدمها مختصون من وزارة الاقتصاد والتخطيط وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي وشركة بين آند كومباني، وهي أحد أبرز شركات الاستشارات الإدارية بالعالم.